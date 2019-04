CASE Construction Equipment (CNH Industrial) presenta il Progetto TETRA

editato in: da

(Teleborsa) – Sempre più sostenibili, connesse e innovative, le future macchine per il movimento terra di CASE Construction Equipment, brand del gruppo CNH Industrial sono la rivelazione portata alla grande fiera Bauma di Monaco di Baviera, in Germania, e rappresentano un ponte verso un futuro più rispettoso dell’ambiente.

Una scommessa che il team di ingegneri e tecnici del brand e del gruppo, sempre molto attento agli aspetti della sostenibilità, si è posto ed ha tradotto concretamente in realtà, con il Progetto TETRA. Si tratta di un concept di pala gommata alimentata a metano, sviluppato congiuntamente dagli esperti internazionali di CASE e CNH Industrial, che si caratterizza per l’essere radicalmente innovativo e attento alla sostenibilità, grazie all’utilizzo di carburanti alternativi, oltre che bello da guardare dato che vanta un design all’avanguardia.

L’innovativo motore a metano, già ampiamente collaudato e disponibile sin da subito, è prodotto da un altro brand del Gruppo, FPT Industrial, e vanta una potenza (230 CV) pari a quella dell’omologo propulsore a gasolio. Un risultato che si accompagna a una riduzione del 50% del livello di rumorosità durante la marcia, il che rende questa pala gommata perfetta per le applicazioni di aziende municipalizzate.

L’alimentazione a metano, già largamente sperimentata dai altri brand del gruppo CNH, conferma la crescente attenzione verso i carburanti alternativi, dimostra la loro validità in applicazioni del settore movimento terra e la fattibilità dell’utilizzo di carburanti generati da rifiuti e da fonti rinnovabili. Il biometano viene prodotto utilizzando un sistema circolare, che consente una produzione a

impatto zero di CO2. E’ particolarmente adatto per applicazioni delle pale gommate in settori quali la gestione dei rifiuti o in aziende agricole, dove le macchine movimentano le materie grezze utilizzate per produrre il biometano stesso che le alimenta.

Il concept di pala gommata non si distingue solo per la sostenibilità dell’alimentazione e l’efficienza operativa, ma anche per un design avveniristico e un ambiente operativo all’avanguardia grazie agli schermi touchscreen ed ai comandi vocali. E poi una serie di funzioni dedicate alla sicurezza incentrate su tecnologie biometriche e un sistema di rilevamento ostacoli.

CASE ha dimostrato la realizzabilità concreta di questo concept e la sua validità, grazie ai bassi costi complessivi di gestione e di operatività, e sta già lavorando per aprire la strada ad un utilizzo commerciale del programma. TETRA è infatti molto più di un semplice esercizio di progettazione, in quanto è stato già testato in condizioni di esercizio reali.