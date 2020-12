Case, balzo compravendite nel 3° trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Compravendite di abitazioni in aumento nel terzo trimestre 2020 (+3,1%), anche se di fatto i primi nove mesi del 2020 vedono un calo del 13,9% delle transazioni a livello nazionale. E’ quanto emerge dall’ultimi rapporto dell’Ufficio Studi Tecnocasa, sulla base dei dati diramati dall’Agenzia delle Entrate sui primi nove mesi del 2020.

Il rimbalzo positivo del terzo trimestre era nelle attese visto che a maggio, dopo il lockdown, c’era stata una corsa all’acquisto della casa con compravendite concluse poi nei mesi successivi. La ripresa è proseguita pur nell’attesa degli effetti del secondo lockdown autunnale, più leggero del primo.

Interessante notare come il terzo trimestre metta in luce una performance migliore delle città non capoluogo rispetto a quelle più grandi. Confermerebbe il trend, avuto dopo il primo lockdown, di un desiderio di acquisto di case più grandi o con aree verdi, più facili da trovare nelle realtà più piccole grazie anche ai prezzi più convenienti.

Alla luce dei dati attuali, per la fine dell’anno, l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa prevede compravendite comprese tra 500 e 550 mila.