Casasold sbarca a Piazza Affari il 18 marzo

(Teleborsa) – Casasold, PMI innovativa operante nel settore dei servizi immobiliari, sbarcherà a Piazza Affari giovedì 18 marzo. La società ha infatti comunicato di aver ricevuto il via libera da Borsa Italiana per l’ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia. L’operazione di IPO è avvenuta interamente in aumento di capitale attraverso il collocamento di 802.400 azioni al prezzo di 3,33 euro per azione per un controvalore di circa 2,7 milioni di euro.

La società di Trento, grazie all’ausilio della piattaforma software proprietaria ottimizza il processo di ristrutturazione e vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e grandi dimensioni.

Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale di Casasold sarà rappresentato da 2.302.400 azioni ordinarie, con flottante pari al 34,85%, per una capitalizzazione prevista pari a circa 7,67 milioni di euro. Il bookbuilding per il processo di quotazione è stato chiuso con successo con una domanda complessiva superiore di 2,3 volte l’offerta. Nel processo di quotazione, la società è stata assistita da EnVent Capital Markets in qualità di Nominated Adviser e Global Coordinator.

“L’ammissione su AIM Italia è l’inizio di un percorso di sviluppo che vede come obiettivi della società quello di affermarci quale player di riferimento nell’attività di ristrutturazione e vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e grandi dimensioni, un servizio rivolto ai proprietari, in collaborazione con le agenzie immobiliari – ha commentato Stefano Dallago, amministratore delegato di Casasold – Abbiamo intrapreso questo percorso convinti che la quotazione fosse la via migliore per acquisire visibilità e per supportare i nostri progetti di crescita”.

Tra gli azionisti rilevanti della società ci sono Oenne Srl e Hodl Srl, entrambe con il 30,16%: le due società che fanno capo a Omero Narducci (presidente) e Stefano Dallago (AD). Enrico Bennati detiene il 2,61%, M3A Holding l’1,95%, Lisa Quocchini (consigliere) lo 0,26% e Algebris Investments il 5,56%.