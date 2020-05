Casa: domanda a livelli pre Coronavirus con boom di affitti

editato in: da

(Teleborsa) – Mercato immobiliare in crescita, di nuovo ai livelli pre Covid-19, sia per case in vendita che in affitto. A testimoniarlo sono le elaborazioni di “Idealista data”, portale di annunci leader in Europa che analizza il mercato per ogni tipo di immobile, in base a quanto pubblicato nella settimana tra il 27 aprile e il 3 maggio e che vedono un aumento di visualizzazioni (+2%) e contatti (+14%) rispetto alla settimana prima nel segmento vendite. Per quanto riguarda il segmento si tratta di livelli paragonabili a quelli di 12 mesi fa quando le visualizzazioni avevano fatto segnare un +4% e i contatti un -3%.

Il vero boom però si registra in quello degli affitti, dove il rimbalzo della domanda fa segnare +4% per le visualizzazioni e +8% per i contatti, un incremento del 27% se si considerano i risultati relativi allo stesso periodo del 2019. Il dato potrebbe confermare il trend di crescita atteso per quanto riguarda le richieste per le vacanze estive che, a causa delle prevedibili limitazioni ai viaggi dovute all’emergenza sanitaria, saranno trascorse prevalentemente in Italia.

A calare è invece il lato dell’offerta, soprattutto rispetto al livello delle ultime settimane, mentre il saldo resta positivo se si tiene in considerazione quello annuale (+3% in vendita, +11% in affitto). Stabili i prezzi, anche in attesa di capire come evolverà la crisi da Coronavirus e quale sarà il suo impatto economico sulle famiglie. “Sarà un mercato nuovo sia sulla locazione che sulla vendita – ha spiegato Vincenzo De Tommaso, responsabile Ufficio Studi di idealista – si riaprirà all’insegna di margini di negoziabilità maggiori”.

(Foto: © Fabio Balbi / 123RF)