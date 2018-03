Casa Bianca smorza le tensioni della guerra dei dazi

editato in: da

(Teleborsa) – Il dibattito sui dazi continua.

“Gli Stati Uniti possono istituire tariffe su merci straniere senza scatenare una guerra commerciale globale”. E’ così che la pensa Peter Navarro, direttore del National Trade Council della Casa Bianca, durante un’intervista alla CNBC. Navarro tenta così di gettare acqua sul fuoco, dopo che Trump ha innescato una vera battaglia sul protezionismo.

Le decisioni del Presidente USA degli ultimi tempi hanno scatenato molti dissapori, tra gli ultimi quelli del numero uno del FMI, Christine Lagarde, che ha dichiarato che “ledere il commercio fa male all’economia e alle persone”.

Parlando di Trump, Navarro ha dichiarato: “E’ fermo ma flessibile”. Il direttore del National Trade Council della Casa Bianca ha aggiunto: “Stiamo lavorando sodo per ristrutturare il clima commerciale che funziona non solo per gli americani ma per il resto del mondo”.