Casa Bianca, colloquio telefonico Trump-Conte

(Teleborsa) – Il Presidente americano Donald Trump e il Primo ministro italiano Giuseppe Conte hanno avuto una conversazione telefonica. Lo rende noto la Casa Bianca sottolineando che i due leader hanno fatto il punto sulle questioni bilaterali tra Stati Uniti e Italia.

Si rafforza sempre più l’asse Roma-Washington con l’inquilino della Casa Bianca che in più di una occasione ha rivolto parola di apprezzamento verso il Presidente del Consiglio italiano, ultima in ordine di tempo, poco prima dell’ufficializzazione del mandato a formare il nuovo esecutivo.

Durante la crisi di agosto, il Tycoon era sceso in campo schierandosi a favore di un secondo governo Conte con un tweet in cui aveva lanciato il suo endorsement per il Premier allora dimissionario, definito “un uomo molto talentuoso”.