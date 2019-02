Casa, accordo banche-assicurazioni per valorizzazione patrimonio immobiliare

editato in: da

(Teleborsa) – Accordo banche-assicurazioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare, con particolare interesse sui profili dell’efficienza energetica e del rischio sismico.

L’associazione delle banche ABI e quella delle compagnie d’assicurazione ANIA hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per la valorizzazione degli immobili, per migliorare l’efficienza energetica e ridurre gli impatti economici del rischio sismico. Si tratta di una strategia condivisa tra settore bancario e assicurativo in linea con la visione europea che colloca i più generali aspetti ambientali, sociali e di governance al centro del settore finanziario per agevolare la trasformazione dell’economia in un sistema più “verde” e più “circolare”.

Un orizzonte di finanza sostenibile a cui “le banche e le assicurazioni vogliono contribuire fattivamente in vista di un incremento della richiesta di rinnovamento degli immobili residenziali privati”, precisano le due Associazioni nel testo della dichiarazione.

Con questo obbiettivo ABI e ANIA si fanno portatrici anche di finalità di informazione e formazione, puntando a: sviluppare sinergie per favorire la comunicazione e l’aggiornamento sulle novità normative, fiscali e regolamentari, avviare iniziative congiunte anche di formazione per contribuire al miglioramento dell’efficienza energetica e di riqualificazione degli immobili, analizzare e valorizzare gli strumenti di misura e verifica delle prestazioni, sviluppare congiuntamente iniziative volte a favorire e diffondere nel Paese la cultura della prevenzione, dell’adattamento e della mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico e dagli eventi sismici.