Cartone, GIFCO risponde all’Antitrust: “Evidenze in contrasto con l’accusa”

editato in: da

(Teleborsa) – Ancora una replica alla sanzione imposta dall’Antitrust sulle aziende produttrici di cartone ondulato. Questa volta, a rispondere con una nota è GIFCO, l’associazione delle aziende di settore.

“Molte delle Imprese coinvolte hanno fornito evidenze in contrasto con l’impianto accusatorio e con le dichiarazioni rese dalle imprese cooperanti, ma non pare che l’Autorità sia stata ricettiva, forse a causa del pregiudizio che mostrano le autorità di concorrenza per le dichiarazioni delle imprese cooperanti, in contraddizione fra loro e mirate al conseguimento di benefici sulle sanzioni”, si legge in una nota di GIFCO.

“Lascia perplessi che – continua – dopo oltre due anni, l’AGCM abbia emesso la sua sentenza il 7 di agosto, quando le imprese sono presumibilmente ad operatività ridotta e in difficoltà nel gestire relazioni con i propri stakeholders“.

“Il GIFCO – conclude la nota – auspica che la verità dei fatti, per l’associazione e per le imprese coinvolte, possa essere ristabilita al TAR, insieme ad una sostenibile misura delle eventuali sanzioni”.