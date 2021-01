Carrefour in rally a Parigi, colloqui con Couche-Tard

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in forte rialzo il titolo Carrefour, che mostra una salita bruciante dell’8,24% sui valori precedenti.

A fare da assist alle azioni contribuisce la conferma da parte del colosso francese della grande distribuzione di essere stato “approcciato” in modo amichevole dal gruppo canadese Couche-Tard, per una possibile integrazione, e che sono in corso negoziati “preliminari”.

Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del colosso della grande distribuzione rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Il quadro tecnico di breve periodo di Carrefour mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 17,05 Euro. Rischio di discesa fino a 16,58 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un’estensione della trendline rialzista verso quota 17,53.