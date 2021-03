Carrefour completa acquisizione di Supersol in Spagna per 78 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Carrefour consolida la sua posizione di secondo maggiore operatore di supermercati in Spagna grazie al completamento dell’acquisizione dei negozi Supersol nel Paese. Attiva in Andalusia e nella regione di Madrid, Supersol apporta al colosso francese della distribuzione 172 negozi di alimentari e supermercati, per un valore complessivo di 78 milioni di euro.

“Questa operazione rientra nella politica di acquisizioni mirate e generatrici di valore in cui il gruppo è impegnato”, sottolinea Carrefour in una nota, dove spiega che convertirà le insegne Supersol con le proprie Carrefour Express, Carrefour Market e Supeco entro la fine dell’anno. Questa acquisizione dovrebbe comportare, per Carrefour Spagna, 50 milioni di euro aggiuntivi sul margine operativo lordo entro il 2023.

L’obiettivo della catena francese è anche potenziare gli acquisti online di prodotti alimentari, in quanto circa il 90% dei negozi acquisiti si trova in grandi città (Madrid, Malaga, Cadice e Siviglia) e costituiranno nuovi punti di raccolta ordini.