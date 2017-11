Carraro: Friulia investe in SIAP, aumento capitale da 8 milioni euro

(Teleborsa) – Friulia (Finanziaria Regionale del Friuli Venezia Giulia) investe in SIAP, centro d’eccellenza del Gruppo Carraro per la componentistica e l’ingranaggeria.

La Finanziaria Regionale del Friuli Venezia Giulia sostiene l’azienda di Maniago con un aumento di capitale fino a 8 milioni di euro (23,24% del capitale sociale) mirato ad incrementare il livello tecnologico dello stabilimento e a consolidarne la leadership sul mercato internazionale.

L’operazione, che prevede un’opzione di “call” (acquisto) a favore del socio Carraro Drive Tech, è finalizzata a supportare lo sviluppo di un polo di eccellenza presso lo stabilimento di Maniago (Pordenone) con investimenti in impianti per aumentare la capacità produttiva per consolidare la leadership internazionale di SIAP.

Tale investimento, che rafforza la trentennale relazione in essere tra Friulia e il Gruppo Carraro, si inserisce nel contesto del nuovo Business Plan 2017-2021 Carraro che prevede il rafforzamento patrimoniale di SIAP nella logica di incrementarne gli investimenti nell’evoluzione tecnologica dei processi produttivi.

Il piano di crescita dell’azienda prevede 27 milioni di euro di investimenti nei prossimi 5 anni concentrati nello stabilimento di Maniago con l‘obiettivo di internalizzare l’assemblaggio di prodotti più complessi, di incrementare in modo sensibile le commesse nel settore degli ingranaggi verso applicazioni e clienti nuovi, di gestire al proprio interno alcune lavorazioni attualmente realizzare in altre sedi del Gruppo.