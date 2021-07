editato in: da

(Teleborsa) – Al termine del periodo di riapertura dell’OPA volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Carraro, il veicolo Fly della famiglia Carraro ha superato la soglia del 95% del capitale (95,13%).

Ci sono quindi i presupposti per lo Squeeze Out, ovvero la procedura congiunta per l’acquisto dei restanti titoli in circolazione.

L’offerta è finalizzata al delisting di Carraro.