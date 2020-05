Carraro, calano fatturato e redditività nel 1° trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Carraro ha chiuso il 1° trimestre con un fatturato consolidato pari a 127,8 milioni di Euro, in calo del 15% rispetto ai 150,3 milioni di Euro del primo trimestre 2019. L’EBITDA consolidato si attesta a 9,6 milioni di Euro (7,5% sul fatturato) in decremento rispetto ai 14,5 milioni di Euro (9,7% sul fatturato) del medesimo periodo del 2019, a causa della riduzione dei ricavi nell’ultima porzione del periodo.

Posizione finanziaria netta della gestione al 31 marzo 2020 a debito per 138,7 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al medesimo periodo del 2019 (157,2 milioni di euro), ma come da attese – a causa delle attività di bunkering motori per Agritalia – in crescita rispetto al valore al 31 dicembre 2019 (123,6 milioni di Euro).