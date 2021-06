Carraro, abbassata la condizione di efficacia dell’OPA dal 95% all’85%

editato in: da

(Teleborsa) – In relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly su massime 21.331.916 azioni ordinarie di Carraro, rappresentative del 26,76% circa del capitale sociale, l’offerente ha comunicato l’abbassamento della condizione di efficacia dell’offerta dal 95% all’85% e la possibilità che invece di procedere all’annunciata scissione, in caso di positivo completamento dell’offerta, si proceda con la fusione fra l’offerente e l’emittente.

Viene precisato che qualora l’offerente raggiungesse una soglia di partecipazione nell’emittente superiore al 85% ma inferiore al 90%, l’offerente conseguirà l’obiettivo del delisting per il tramite della fusione per incorporazione dell’emittente nell’offerente (società non quotata). È stato inoltre prorogato – per la terza volta – il periodo di adesione: l’offerta, che ha avuto inizio il 17 maggio, terminerà il 21 giugno.