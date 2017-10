(Teleborsa) – “Tutto quello che tende a stabilizzare il nostro Paese è positivo”. Così il CEO di Intesa San Paolo Carlo Messina, ha dichiarato arrivando all’Angelicum – Pontificia Università San Tommaso d’Aquino di Roma per partecipare alla 93° giornata mondiale del risparmio. Messina fermato dai giornalisti ha commentato la riconferma di Ignazio Visto alla guida di Bankitalia. “Posso testimoniare per sei anni di attività di vigilanza di Banca d’Italia nei confronti di Intesa Sanpaolo, che è stata sempre di livello assolutamente corrispondente alle aspettative di una banca eccellente”. Adesso bisogna concentrarsi su due elementi, dice Messina: gli NPL (no performing loans) e il debito pubblico, che sono i due temi fondamentali sui quali intervenire per la ripresa economica del Paese.

Carlo Messina, CEO Intesa San Paolo: Lavorare su NPL e debito pubblico per la ripresa del paese redazioneteleborsaxml