Carioca sbarca in Asia

(Teleborsa) – Carioca punta all’Asia per ampliare il suo piano di internazionalizzazione e sigla due nuove alleanze in Cina e India.

La prima novità, in ordine di tempo, arriva dalla partnership siglata con Luxor, azienda leader della produzione e distribuzione nel settore della cancelleria in India, mentre la seconda ha sede a Shangai, città in cui la società italiana ha trovato un altro nuovo azionista con cui fare affari. M&G, il più importante produttore cinese del settore, entrerà infatti nella storica azienda di Settimo Torinese con una quota del 15%.



Nel dettaglio l’intesa stipulata con il colosso di Fengxian District,tramite un accordo di distribuzione esclusiva per il mercato cinese, offrirà all’impresa italiana l’accesso alla rete dei suoi oltre 75 mila negozi. Un’operazione crossborder che prevede un aumento di capitale – la cui esecuzione è tutt’ora sospensivamente condizionata alle prescritte autorizzazioni governative in vigore nel paese del Dragone – per consentire l’ingresso di un fondo partecipato da M&G. Quest’ultima è quotata alla borsa di Shangai con una capitalizzazione di mercato di 3,7 miliardi di euro e un fatturato di 1 miliardo.

“L’accordo con M&G è un altro traguardo nel percorso di rilancio di uno dei marchi iconici del Made in Italy che abbiamo intrapreso soli quattro anni fa con l’obiettivo di tornare ad essere uno dei player a livello internazionale dello stationery. Un percorso che oggi aggiunge un altro tassello nel portare Carioca e il Made in Italy nel mondo. Queste due importanti partnership industriali, prima in India e ora in Cina, ci permetteranno di portare il nostro brand all’interno delle due più grandi economie emergenti”, ha affermato Enrico Toledo, presidente e amministratore delegato di Carioca