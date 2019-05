Carioca, firmato il closing con la cinese M&G

editato in: da

(Teleborsa) – Carioca firma il closing dell’accordo con il partner cinese M&G, leader in Asia nel settore della cancelleria. L’operazione darà la possibilità alla storica azienda di Settimo Torinese, famosa per i suoi pennarelli colorati, di proseguire nel percorso di sviluppo e di rilancio del proprio marchio a livello globale.

M&G offrirà a Carioca l’accesso alla rete dei suoi oltre 75.000 negozi tramite un accordo di distribuzione esclusiva per il mercato cinese.

L’operazione prevede anche un aumento di capitale che consenta l‘ingresso di un fondo partecipato da M&G al fine di investire separatamente nella compagine azionaria di carioca con una quota del 15%.

“Siamo una piccola azienda con grandi ambizioni globali. Siamo entusiasti di questo accordo perché ci permetterà di affrontare nuove sfide sino ad ora impensabili. L’accordo con M&G è un altro traguardo nel percorso di rilancio di uno dei marchi iconici del Made in Italy che abbiamo intrapreso soli quattro anni fa con l’obiettivo di tornare ad essere uno dei player a livello internazionale dello stationery. Un percorso che oggi aggiunge un altro tassello nel portare Carioca e il Made in Italy in una delle più grandi economie emergenti”, ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato di Carioca, Enrico Toledo.