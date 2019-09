Carige, Sileoni: risultato positivo, ora ritorno a normalità

editato in: da

(Teleborsa) – Il rafforzamento patrimoniale approvato oggi dall’assemblea di Carige è un “risultato positivo così come è positivo il lavoro svolto fin qui da tutti, dai lavoratori bancari ai commissari. È prevalsa la responsabilità e il buon senso. Va dato atto ai commissari di essere stati lungimiranti, seri e tenaci”. Il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, commenta l’approvazione del rafforzamento patrimoniale del gruppo ligure.

“Adesso – aggiunge Sileoni – serve tranquillità e il ritorno alla normalità, nell’esclusivo interesse dei territori, dei dipendenti e della clientela. Occorre mettersi attorno a un tavolo per trovare soluzioni a difesa dell’occupazione oltre e per rilanciare la banca. Perciò chiediamo al più presto un tavolo aziendale per un confronto tra sindacati e banca”.