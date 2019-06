Carige, Patuelli: “Oggi riunione Fitd. Sull’esito, vedremo...

editato in: da

(Teleborsa) – È in programma per oggi una riunione del consiglio dello Schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) in cui si tratterà il dossier di Banca Carige. A confermarlo è il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli al suo arrivo al comitato esecutivo dell’associazione a Milano.

A chi gli chiedeva se al consiglio si parlerà di Carige, Patuelli ha risposto che “sempre” si discute della crisi dell’istituto ligure, su cui il sistema bancario ha impegnato circa 318 milioni di euro in un bond che potrebbe essere convertito in un’operazione di salvataggio.

Ma, a margine dell’esecutivo dell’Abi, Patuelli non si è sbilanciato sull’esito della riunione: “Vedremo alla fine”, ha risposto il Presidente dell’Abi lasciando la prospettiva di una decisione sul caso Carige ancora incerta. Dalla riunione del Fitd, convocato dopo l’esecutivo, non sarebbero attese delibere bensì un aggiornamento sulla bozza per Carige arrivata per conto di Apollo.