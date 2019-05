Carige, Moody’s: uscita BlackRock apre altri scenari

editato in: da

(Teleborsa) – La decisione di BlackRock di ritirarsi dal piano di salvataggio di Carige “non promette bene per gli sforzi di una ristrutturazione delle banca senza soldi pubblici”, ma lascia ancora aperti “altri scenari”.

Lo sostengono gli analisti di Moody’s in una nota in cui precisano che tra questi è inclusa una “combinazione con un partner più forte, sebbene le ragioni che hanno indotto BlackRock a lasciare potrebbero scoraggiare altri investitori“.

Qualora Carige non fosse in grado di giungere ad una soluzione con privati del settore, secondo l’agenzia di rating, “il Governo potrebbe dover intervenire con una vera e propria nazionalizzazione di fatto del valore di 1 miliardo di euro”, uno scenario che “potrebbe essere positivo per gli obbligazionisti senior e i correntisti, dato che non sono soggetti alla ripartizione degli oneri (burden sharing), ma probabilmente negativo per quelli subordinati”.