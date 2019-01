Carige, Moody’s mette sotto osservazione il rating

editato in: da

(Teleborsa) – L’agenzia di rating Moody’s ha nesso sotto osservazione il rating “Caa3” di Banca Carige, sebbene non abbia indicato la direzione i questa review, ossia se l’analisi porterà ad una revisione in miglioramento o in peggioramento.

La decisione di rivedere il merito di credito, infatti, è stata presa sulla scorta dell’evoluzione della vicenda della banca genovese e le decisioni assunte dal governo e dalla vigilanza della BCE. Le ipotesi in campo infatti sono molto diverse ed implicano conseguenze e rischi differenti per i creditori senior.

Gli scenari possibili – ricorda l’agenzia, sono essenzialmente tre: la vendita a un partner più forte, la nazionalizzazione o un intervento del regolatore. Ciascuno di questi scenari è attualmente possibile e comporta valutazioni positive o negative a seconda di come verrà strutturato.