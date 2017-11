Carige, Malacalza firma impegno per aumento

(Teleborsa) – Malacalza Investimenti, primo azionista di Banca Carige, ha firmato l’impegno a sottoscrivere l’aumento di capitale della banca genovese per la quota attualmente detenuta e pari al 17,6%. Lo stesso impegno sarebbe stato preso da Gabriele Volpi, secondo azionista dell’istituto ligure con il 6% del capitale.

Sulla base di queste indiscrezioni ci dovrebbero essere tutti i presupposti per la firma del consorzio di garanzia (Credit Suisse, Deutsche Bank e Barclays) che dovrebbe arrivare entro il fine settimana.

“Continuiamo ad attendere fiduciosi la conferma degli impegni da parte delle banche del consorzio che ci hanno preannunciato per la serata”, dichiara in una nota Mattia Malacalza, amministratore delegato di Malacalza Investimenti. “Stamattina sono venuto a Milano per confermare ulteriormente anche di persona e direttamente alle banche del consorzio l’impegno di Malacalza Investimenti già esplicitato domenica scorsa attraverso i legali che ci rappresentano. I miei legali, che sono in contatto con quelli di Carige e le banche del consorzio hanno nelle loro mani per la consegna la documentazione impegnativa da me firmata relativa alla sottoscrizione del diritto di opzione legato alla quota detenuta ad oggi da Malacalza Investimenti”.

Stamane le azioni Carige sono state sospese dalle negoziazioni.