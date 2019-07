Carige, Maccarone: stiamo definendo dimensione aumento. Piano con CCB per il 25 luglio

editato in: da

(Teleborsa) – “Non sappiamo ancora le dimensioni esatte dell’aumento di capitale, lo stiamo definendo, stiamo facendo quello che avevamo detto”. Lo ha affermato il Presidente del Fondo interbancario, Salvatore Maccarone, a margine a Milano dell’Assemblea dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana), a proposito di Carige, sottolineando che il piano di salvataggio con CCB (Cassa Centrale Banca) nel ruolo di partner industriale dovrebbe essere definito entro il 25 luglio. “Così pare”, ha precisato Maccarone.

A proposito della prospettiva che sia CCB ad assumere il ruolo di partner industriale, il Presidente Fidt ha osservato: “Allo stato questa sembra essere la situazione. Abbiamo un consiglio lunedì per convocare l’assemblea dello Schema volontario per la conversione del bond”. E su un ulteriore intervento del FIDT (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi), ha precisato che “quello riguarda lo Schema obbligatorio, vedremo quando, ma in tempi brevi”.