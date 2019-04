Carige, la BCE proroga il mandato dei commissari fino al 30 settembre

editato in: da

(Teleborsa) – La Banca Centrale Europea (BCE) ha notificato a Banca Carige la decisione con cui viene prorogato al 30 settembre 2019 il termine dell’Amministrazione straordinaria temporanea dell’istituto genovese.

Viene quindi confermato il mandato dei Commissari e dei membri del Comitato di Sorveglianza (Gian Luca Brancadoro, Andrea Guaccero e Alessandro Zanotti) deciso dalla stessa BCE il 1° gennaio 2019, con un lasso temporale adeguato “per consentire ai Commissari di dare corso alle azioni correttive previste per assicurare il rispetto in modo sostenibile dei requisiti prudenziali“.