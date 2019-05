Carige, ipotesi privata preferita a intervento Stato

editato in: da

(Teleborsa) – La BCE predilige ancora una “soluzione privata” anziché un “intervento dello Stato” per Banca Carige, confidando nella capacità dei tre commissari di definire un accordo con un potenziale compratore dopo il flop delle trattative con Blackrock.

Lo ha ribadito un portavoce dell’Eurotower, definendo “speculazioni” le voci ricorrenti di intervento pubblico sulla banca genovese.

L’ipotesi era stata rilanciata negli ultimi giorni dall’agenzia Reuters, secondo cui la vigilanza della BCE, in assenza di un compratore, vedrebbe quale prossimo “passo logico” la messa in liquidazione dell’Istituto ligure secondo le procedure di risoluzione nazionali. Una soluzione certamente preferita a quella di una ricapitalizzazione, che non sarebbe ben vista né a Francoforte né a Bruxelles.