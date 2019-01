Carige, in serata Consiglio dei ministri

editato in: da

(Teleborsa) – Il Governo Conte ha convocato per stasera alle 21.00 un Consiglio dei ministri per discutere della situazione di Carige, l’istituto genovesecommissariato nei giorni scorsi dalla BCE.

E’ quanto si apprende da fonti governative.

Settimana densa di appuntamenti per Banca Carige: i tre commissari straordinari Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener sono giunti oggi, 7 Gennaio 2019, a Roma per una serie di incontri fondamentali per definire il piano industriale finalizzato al salvataggio della banca ligure.