Carige, il fondo Värde si defila. Resta solo Blackrock

editato in: da

(Teleborsa) – Värde si tira indietro nella partita Carige, lasciando ampio spazio di manovra a Blackrock.

Il fondo di Minneapolis avrebbe abbandonato le trattative per l’acquisizione della banca ligure in difficoltà, dichiarando che non ci sarebbero le condizioni per presentare un’offerta vincolante nei tempi previsti.

Rimane in lizza solo il fondo Blackrock, mentre si avvicina la data per la presentazione delle offerte vincolanti (5 aprile).

Oltre alla ricerca di possibili partner per eventuali fusioni, i commissari appena rinnovati sono alle prese con il rafforzamento patrimoniale, il rilancio commerciale e la riduzione dei crediti deteriorati della banca.