Carige: già chiesti più 10mila biglietti per partecipare all’Assemblea

(Teleborsa) – Dalle prime evidenze relative alle richieste di emissione del biglietto di partecipazione all’assemblea Straordinaria in unica convocazione di venerdì 20 settembre – che ad oggi ammontano a oltre 10 mila – presentate dagli Azionisti presso le filiali del Gruppo Carige, si prevede un elevato afflusso di Azionisti (si specifica che Carige non è nella condizione di stimare quanti degli oltre 10 mila soci che hanno già richiesto di partecipare all’Assemblea intendano farlo in proprio o per delega) presso il luogo in cui si terrà la stessa. E’ quanto si legge in un comunicato.