Carige, Fondo interbancario incarica Deutsche Bank di trovare un acquirente

(Teleborsa) – Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e lo Schema Volontario (SV) hanno incaricato Deutsche Bank, Milan branch, in qualità di financial advisor per gestire la cessione della quota in Banca Carige.

Lo si legge in una nota del FITD, la quale sottolinea che per le specifiche attività legali, industriali e finanziarie saranno coinvolti Bonelli Erede, Prometeia e KPMG. Il FITD e lo SV proseguiranno il loro impegno a fianco di Banca Carige per valorizzarne le potenzialità, conclude la nota.