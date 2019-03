editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna offerta presentata per Banca Carige. Lo precisa con una nota Credem che “in relazione alla pubblicazione di notizie stampa relative a ipotetiche operazioni straordinarie con Carige, smentisce categoricamente sia di aver presentato offerte di qualsiasi natura, sia di avere alcun genere di valutazione in corso, come peraltro già ribadito in precedenza dal Gruppo”.