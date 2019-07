Carige, assemblea dello schema volontario Fitd per la conversione del bond fissata al 23 luglio

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stata indetta per martedì prossimo, 23 luglio, l’assemblea degli azionisti dallo Schema volontario del Fitd, il Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Questa è stata convocata per votare la conversione del bond subordinato da 320 milioni di Carige sottoscritto lo scorso novembre e ricomporre e, con l’occasione, uno dei tanti tasselli che dovranno essere chiari entro il 25 luglio. Il 25 luglio infatti, è la data in cui è stata fissata dalla Bce la scadenza per individuare una soluzione definitiva atta a rilanciare la banca genovese.

Il rafforzamento patrimoniale atteso dovrebbe toccare la previsione dei 900 milioni, tra aumento di capitale e bond, mentre i pesi di Cassa Centrale Banca, Malacalza, Credito Sportivo e Mediocredito Centrale, ovvero gli altri soggetti coinvolti nell’operazione, sono ancora in via di stesura.

A rendere noto l’appuntamento in calendario, lo stesso Salvatore Maccarone, presidente del Fitd.