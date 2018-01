Cargo aereo da record nel 2017. Il piano del MIT accelera gli investimenti

(Teleborsa) – Il 2017 è stato un anno record per il traffico aereo delle merci, con 1,1 milioni di tonnellate trasportate, in aumento del 9,2% sul 2016 (102 mila tonnellate in più).

Numeri che sono in linea con il position paper sul cargo aereo approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e condiviso da 12 organizzazioni di settore nel corso del 2017. Un documento che supporterà, grazie a precise linee d’azione, l’ulteriore crescita del settore attesa per i prossimi anni.

Dal rapporto annuale di Assaeroporti, l’associazione che rappresenta i 38 principali scali italiani, emerge anche una classifica dei primi 10 aeroporti per volumi di merce trasportata: al primo posto Milano Malpensa (589,7 mila tonnellate), Roma Fiumicino (185,9 mila tonnellate), Bergamo (125,9 mila tonnellate), Venezia (60,9 mila tonnellate), Bologna (56,1 mila tonnellate), Brescia (34,8 mila tonnellate), Roma Ciampino (17 mila tonnellate), Milano Linate (13,8 mila tonnellate), Napoli (11,1 mila tonnellate) e Pisa (10,6 mila tonnellate).

Grazie agli ottimi risultati del 2017 ed in vista dello sviluppo che interesserà il settore del cargo aereo nei prossimi anni, le società di gestione aeroportuale hanno incluso nei piani di intervento opere infrastrutturali dedicate al trasporto delle merci per un importo pari a 157 milioni di euro nei prossimi 4 anni.