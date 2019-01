Carel, nominato il nuovo Direttore Generale

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Carel Industries, società quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha nominato oggi Giandomenico Lombello, già Direttore Vendite e Marketing del Gruppo, quale nuovo Direttore Generale.

Lo rende noto il gruppo, specificando che Giandomenico Lombello sostituirà Francesco Nalini, che continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato di Carel con le medesime deleghe già attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2018.

Il Direttore Generale risponderà direttamente all’Amministratore Delegato e svolgerà un ruolo generale di indirizzo, gestione e coordinamento delle attività e funzioni dei processi operativi aziendali.

Inoltre il CdA, in seguito delle dimissioni di Corrado Sciolla dalla carica di Consigliere di Amministrazione e componente dei Comitati Remunerazione e Controllo e Rischi, ha deliberato la nomina per cooptazione di Giovanni Costa che assume, dalla data odierna, il ruolo di consigliere non esecutivo e indipendente, nonché di Lead Independent Director.