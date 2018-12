Carel Industries rileva la tedesca HygroMatik

editato in: da

(Teleborsa) – Carel Industries ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di HygroMatik GmbH, parte del Gruppo Spirax Sarco Engineering PLC. Il prezzo di acquisto e il relativo cash-out è pari a 56,1 milioni di euro, finanziato mediante ricorso a mezzi propri e finanziamenti bancari, con un Enterprise Value di 59 milioni di Euro.

La società basata a Henstedt-Ulzburg, nei pressi di Amburgo, è attiva nel campo della progettazione, produzione e commercializzazione di umidificatori e accessori correlati, nell’ambito industriale, commerciale e del wellness. Nel corso del 2017 la società ha realizzato ricavi per circa 15 milioni di euro e un EBITDA di circa 4,7 milioni di Euro.

L’operazione è riconducibile all’implementazione di uno dei principali pilastri della strategia del gruppo che prevede un percorso

mirato di crescita per linee esterne con l’obiettivo di rafforzare il proprio core business, acquisendo quote di mercato nelle aree geografiche di riferimento e in applicazioni contigue. L’integrazione con HygroMatik permetterà, infatti, di consolidare il posizionamento di Carel nei paesi di lingua tedesca e in nord Europa.

A ciò si aggiungerà l’apporto dell’esclusivo know-how tecnologico, strategico e commerciale che Carel ha sviluppato nel corso dei suoi 45 anni di vita e che costituirà la base per sfruttare ulteriori opzioni di crescita.