Carel Industries, positivi i risultati al 30 giugno 2019

(Teleborsa) – Il CdA del Gruppo CAREL Industries approva i risultati consolidati al 30 giugno 2019. I ricavi ammontano a Euro 166,9 milioni, rispetto agli Euro 138,8 milioni al 30 giugno 2018, con un incremento percentuale del +20,3%.

L’EBITDA consolidato è pari a Euro 33,7 milioni, in crescita del 39,4% rispetto agli Euro 24,2 milioni registrati al 30 giugno 2018.

Il risultato netto, pari a Euro 19,0 milioni, registra un incremento pari all’21,7% rispetto agli Euro 15,6 milioni al 30 giugno 2018. Tale crescita è attribuibile all’assenza dei costi non ricorrenti legati alla quotazione in Borsa registrati nello stesso periodo del 2018 e al cambio di perimetro di consolidamento (Hygromatik e Recuperator). Tali elementi hanno più che controbilanciato maggiori costi per interessi e un tax-rate più elevato (23% vs. 20,5% registrato al 30 giugno 2018).

La posizione finanziaria netta risulta negativa per Euro 76,1 milioni rispetto a Euro 59,1 milioni al 31 dicembre 2018.

Festeggia il titolo a Piazza Affari chiudendo la seduta con un +17,97%.