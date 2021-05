Carel Industries perfeziona acquisizione 51% di CFM

editato in: da

(Teleborsa) – Carel Industries rende noto che, anche a valle dell’ottenimento del via libera alla transazione da parte dell’autorità antitrust turca, in data odierna ha avuto luogo il perfezionamento dell’acquisizione del 51% di CFM Sogutma ve Otomasyon A.S. (“CFM”), distributore e partner storico in Turchia nonché provider di servizi digitali e on-field e soluzioni complete ad alto valore aggiunto dedicate a OEM, contractor ed end user del mercato HVAC (Heating, Ventilation and Air conditioning) e Refrigerazione turco.

Inoltre, “tenuto conto degli aggiustamenti derivanti principalmente dall’effettivo ammontare della cassa netta presente in CFM, superiore ai 7 milioni di euro, il prezzo finale per l’acquisizione del 51% del capitale sociale di CFM è pari a circa 27.2 milioni di euro“.