Carel Industries, ok da assemblea a bilancio e nuovo CdA

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Carel Industries, azienda quotata sullo STAR e attiva nella produzione di componenti per apparecchiature e impianti di condizionamento e refrigerazione, ha approvato il bilancio di esercizio 2020 e la proposta di dividendo pari a 0,12 euro per azione.

I soci hanno approvato la modifica statutaria in materia di quote di genere e nominato i componenti del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2021-2022-2023, che sarà composto da Luigi Rossi Luciani (presidente), Luigi Nalini (vice presidente), Cinzia Donalisio, Maria Grazia Filippini, Marina Manna, Francesco Nalinie, Carlotta Rossi Luciani.

L’assemblea ha inoltre dato il via libera alla politica in materia di remunerazione relativa all’esercizio 2021, al nuovo Piano di Performance Shares 2021-2025 e alla nuova autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell’autorizzazione approvata con delibera del 20 aprile 2020.

I componenti del collegio sindacale per gli esercizi 2021-2022-2023 sarannno Paolo Prandi (presidente del collegio sindacale), Saverio Bozzolan (sindaco effettivo), Claudia Civolani (sindaca effettiva), Fabio Gallio (sindaco supplente), Alessandra Pederzoli (sindaca supplente).