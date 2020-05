Carel Industries, nomina Cfo Nicola Biondo

editato in: da

(Teleborsa) – CAREL Industries annuncia la nomina di Nicola Biondo quale nuovo Chief Financial Officer del Gruppo. Nella riunione del Consiglio di Amministrazione prevista per l’8 maggio si valuterà la sua nomina in sostituzione di Francesco Nalini, attuale Amministratore Delegato, che aveva assunto ad interim l’incarico il 5 marzo 2020, subentrando a Giuseppe Viscovich.

Biondo, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna nel 1998, ha maturato una significativa esperienza nell’area amministrazione, finanza e controllo attraverso un percorso pluriennale che è iniziato in una primaria società di consulenza e revisione (Deloitte & Touche) ed è proseguito in diverse multinazionali, alcune delle quali quotate in Borsa Italiana, con ruoli di sempre maggiore responsabilità.