carburanti, calano consumi ma aumento prezzi fa crescere la spesa

editato in: da

(Teleborsa) – Aumenta la spesa degli italiani per l’acquisto di benzina e gasolio auto. Per i primi due mesi del 2018 la cifra si attesta sugli 8,3 miliardi di euro (111 milioni in più o +1,4% rispetto al 2017).

Lo rivela il centro studi Promoter, sulla base di dati acquisiti dal Ministero per lo Sviluppo Economico, segnalando anche un calo dei consumi (-0,8%). L’aumento della spesa – sottolinea – è stato determinato perlopiù dall’incremento dei prezzi per la benzina (+1,03%) e per il gasolio (+2,64%) rispetto all’anno passato.

Segnala ancora il centro studi come il 62% degli 8,3 miliardi spesi sia confluito nelle casse dello Stato (5,2 miliardi), con la quota riservata alla produzione e alla distribuzione in aumento (3,2 miliardi, +4% dal 2017).