Car2go, anche il 2018 segna una crescita positiva

(Teleborsa) – Car2go ha registrato una forte espansione della sua attività anche nel 2018 segnando una crescita di utenti privati e aziendali, un aumento del numero di noleggi e della loro durata, oltre all’introduzione di nuovi veicoli elettrici e non. Questo anno il leader di mercato nel campo del carsharing free-floating ha registrato, infatti, un aumento del 21% di utenti globali che raggiungono quota 3,6 milioni e, anche in Italia, il trend non sembra essere diverso e anzi, oltre ad una crescita degli iscritti del 26% per un totale di 604.000 clienti, il Bel Paese si colloca al secondo posto tra le nazioni car2go con il maggior numero di utenti, subito dopo la Germania, che conta 1 milione di clienti.

Secondo quanto comunicato dall’azienda rimane la capitale tedesca la prima per utilizzatori con 282.000 clienti, seguita poi da Chongqing in China con 273.000 clienti e Madrid con 237.000 clienti. L’elevata crescita dell’utilizzo aziendale sottolinea che il carsharing assume sempre più importanza non solo nel settore privato, ma anche nel mondo delle imprese.

Il numero di clienti business di Car2go è aumentato del 37% durante il 2018: sono oltre 58.000 le aziende che offrono già Car2go come soluzione di mobilita’ ai propri dipendenti. Per il 2019 modelli smart più confortevoli sono stati aggiunti alle flotte di Car2go, in particolare in Italia, Madrid, Stoccarda e Vienna.

A Roma, ad esempio, e’ possibile visitare la capitale italiana a bordo della smart fortwo cabrio, mentre la nuova Classe A può essere noleggiata a Monaco e ad Amburgo.