Car sharing, Enjoy: da oggi attiva sanificazione automatica a fine noleggio

(Teleborsa) – Da oggi, su tutti i veicoli Enjoy (il servizio di sharing realizzato da Eni) è attivo un dispositivo per la sanificazione automatica degli abitacoli che “consentirà ai clienti di muoversi con ancora più tranquillità”, sottolinea la società, che ha anche annunciato un rinnovo della flotta con l’arrivo delle nuove Fiat 500 a motorizzazione ibrida.

Nei minuti necessari­ alla sanificazione automatica, il veicolo risulterà indisponibile, per tornare poi di nuovo noleggiabile e sanificato per il cliente successivo. Questa novità segue le attività di sanificazione straordinaria dall’inizio dell’emergenza e gli sforzi sul lato comunicazione, per informare i propri clienti sui comportamenti da tenere nel rispetto delle disposizioni previste e per la propria sicurezza personale.

Enjoy sta rinnovando il proprio parco auto introducendo le nuove Fiat 500 a motorizzazione ibrida. I primi veicoli sono già disponibili nelle città di Milano e Roma e dal 20 marzo, anche nelle città di Torino e Firenze. Le nuove Fiat 500 saranno introdotte gradualmente nel corso delle settimane successive, in sostituzione ai veicoli della flotta attuale, per un totale di 1.400 nuovi veicoli.