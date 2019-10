Canon, trimestrale da dimenticare

editato in: da

(Teleborsa) – Debacle sugli utili trimestrali di Canon . La società giapponese si è lasciata alle spalle il terzo trimestre con i profitti in negativo del 42,7%, a 26,52 miliardi di yen (pari a circa 244 milioni di dollari). Con questi risultati manca le attese del mercato che la vedevano toccare i 35,67 miliardi.

Stesso trend negativo l’hanno registrato anche i ricavi che, con un meno 6,2% su anno, si sono palesati a 869,5 miliardi. Anche questi si sono rivelati al di sotto delle stime del consensus che li ipotizzava a 891,89 miliardi.

Canon inoltre rivede al ribasso la guidance per il 2019, con il fatturato atteso in flessione dell’8,3% rispetto al -5,2% indicato in precedenza e con gli utili che dovrebbero flettere del 45%, ipotesi peggiore rispetto al -37% della stima passata.