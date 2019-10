Cancellato vertice Apec in Cile, accordo USA-Cina in bilico

editato in: da

(Teleborsa) – La prima fase dell’accordo commerciale tra USA e Cina potrebbe essere in bilico dopo la decisione del presidente cileno Sebastian Piñera di cancellare il vertice Apec, in programma il 16 e 17 novembre a Santiago del Cile.

In occasione del vertice era prevista la firma sul mini-accordo commerciale con Donald Trump e il presidente Xi Jinping attesi nella capitale cilena per chiudere la prima fase delle trattative commerciali con la firma dell’intesa. La Casa Bianca, riportano i media americani, sta cercando di capire se ci siano eventuali altre località per il vertice.

Oltre al Vertice Apec di novembre, Piñera ha annunciato anche la sospensione del vertice Onu sul Clima, previsto a dicembre sempre a Santiago del Cile. La COP25 era prevista fra il 2 e il 13 dicembre, con la presenza di oltre 2.000 partecipanti della maggior parte delle Nazioni del mondo.

La decisione è stata presa con “profondo dolore”, ha detto Pinera, spiegando che la preoccupazione principale del governo “è concentrarci nel ristabilimento dell’ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e della pace”.