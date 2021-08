Canadian Pacific alza l’offerta per acquisire Kansas City Southern

editato in: da

(Teleborsa) – Si intesifica la battaglia per acquisire uno dei maggiori operatori ferroviari statunitensi e creare la prima ferrovia diretta che collega Canada, Stati Uniti e Messico. Canadian Pacific Railway ha infatti annunciato di aver aumentato la propria proposta per acquistare Kansas City Southern (KCS) in una transazione di azioni e contanti che la valuta circa 31 miliardi di dollari (compreso debito per 3,8 miliardi di dollari). La transazione proposta valuta KCS 300 dollari per azione e gli azionisti di KCS riceveranno 2.884 azioni ordinarie CP e 90 dollari in contanti per ogni azione ordinaria KCS detenuta.

La nuova offerta è ancora inferiore a una proposta di acquisizione da 29,6 miliardi di dollari concordata da Canadian National Railway e Kansas City a maggio. Compreso il debito di KCS, la proposta di Canadian National Railway valuta la società acquisita circa 33,6 miliardi di dollari. Il rilancio da parte di Canadian Pacific Railway è anche un dietrofront, in quanto in precedenza aveva dichiarato che non avrebbe aumentato la propria offerta. Kansas City Southern ha in programma un’assemblea degli azionisti il 19 agosto per ottenere l’approvazione per l’accordo con Canadian National.