Canada, primo Dreamliner per Westjet

(Teleborsa) – Per WestJet consegna del primo dei dieci Boeing 787-9 Dreamliner ordinati. Un momento che segna l’inizio dell’espansione globale della compagnia aerea. Avendo a lungo operato con una flotta di jet Boeing “a corridoio singolo” Boeing, WestJet utilizzerà il 787-9 Dreamliner a lungo raggio per servire proficuamente nuove rotte internazionali. WestJet è compagnia aerea low cost canadese con base a Calgary che fornisce un servizio di linea e charter verso 90 destinazioni tra Canada, Stati Uniti, Europa, Messico, America Centrale e Caraibi. Fondata nel 1996, è il maggior operatore canadese dopo Air Canada.

“La consegna di oggi segna un nuovo capitolo per WestJet – ha dichiarato Ed Sims, presidente e CEO di WestJet – e il 787 Dreamliner, uno dei velivoli più tecnologicamente avanzati, è la piattaforma perfetta per la nostra transizione come global network carrier all’insegna del comfort e dello stile”.

Dalla prossima primavera, WestJet utilizzerà il 787-9 Dreamliner (la versione con l’autonomia più elevata, che può volare per 7.635 miglia nautiche che corrispondono a 14.140 km) per offrire il primo volo in assoluto che collegherà Calgary in Canada e Dublino in Irlanda senza scali intermedi. La compagnia offrirà anche servizi con il Dreamliner senza scalo tra Calgary e Londra Gatwick e Calgary-Parigi. Il 787-9 di WestJet ospiterà 320 passeggeri in una configurazione a tre classi.

Il 787 Dreamliner permette alle compagnie aeree di ridurre il consumo di carburante e le emissioni del 20-25% e di servire non stop destinazioni sempre più lontane. La combinazione efficienza consumi e range elevato ha aiutato le compagnie aeree ad aprire in tempi relativamente brevi più di 210 rotte senza scalo..