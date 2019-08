Canada, il “regalo ” di Chase Bank ai clienti: chiude attività e cancella i debiti

editato in: da

(TELEBORSA) – Un regalo di Natale in piena estate o, meglio ancora, un sogno che diventa realtà: questo devono aver pensato alcuni cittadini canadesi, increduli e felici.

Chase Canada, parte della galassia JpMorgan Chase, ha annunciato ai propri clienti che cancellerà il debito delle loro carte di credito. La decisione è legata al fatto che la banca ha deciso la chiusura di tutte le sue attività relative alle carte di credito nel Paese. “Chase ha deciso di uscire dal mercato canadese delle carte di credito. E ha deciso di cancellare il bilancio esistente per completare la sua uscita” ha fatto sapere la portavoce Maria Martinez. “Prendetelo come un regalo”.

Il New York Times spiega che già da due anni Chase ha smesso di accettare nuove domande per le carte di credito in Canada. Nel marzo 2018 poi la banca ha deciso di chiudere i conti esistenti e bloccare la possibilità per i clienti di incorrere in nuove spese, continuando però ad accettare i loro pagamenti per ripianare il debito contratto.

Nello specifico, i beneficiari dello “stralcio” sono stati i clienti che utilizzano la carta Amazon.ca Rewards Visa e la Marriott Rewards Premier Visa, i cui debiti accumulati sono stati azzerati.

Al momento, Chase non ha reso noto la platea di persone che dovrebbe essere interessata dalla cancellazione né per quali importi. Secondo alcune testimonianze raccolte dal media canadese Cbc, alcuni clienti hanno visto “magicamente scomparire” debiti di diverse migliaia di dollari.

Arriva Apple Card – Sempre restando in tema, è in arrivo la nuova carta di credito marchiata Apple.A darne conferma l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, durante la comunicazione dei dati economici relativi al terzo trimestre. Negli Stati Uniti, sarà ufficialmente lanciata la Apple Card, la prima carta di credito del colosso di Cupertino. Una mossa che ribadisce la volontà del colosso californiano di puntare sempre più sui servizi. La carta – sia fisica che digitale – sarà lanciata in partnership con Goldman Sachs e Mastercard.