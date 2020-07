Campari: sede legale trasferita in Olanda dal 4 luglio

editato in: da

(Teleborsa) – Con riferimento al trasferimento della sede legale di Campari in Olanda, con contestuale trasformazione in Naamloze Vennootscha, regolata dal diritto olandese è prevista per il 4 luglio è quanto si apprende da una nota diffusa dalla società.

A seguito del trasferimento della sede legale in Olanda le azioni della società continueranno a essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa italiana (MTA) con nuovo codice che sarà attivo a decorrere dal 6 luglio 2020, senza necessità di alcun adempimento da parte degli azionisti.