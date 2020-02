Campari, programma di buy-back a servizio del piano di stock option

editato in: da

(Teleborsa) – Campari comunica che il programma di acquisto di azioni proprie, avviato in esecuzione della autorizzazione dall’Assemblea degli azionisti del 16 aprile 2019, proseguirà per un importo incrementato fino a 350 milioni di euro nei prossimi 12 mesi, al fine di ricostituire il portafoglio di azioni proprie a servizio dei piani di stock option in essere e di futura assegnazione per il management del Gruppo, secondo i limiti e le modalità previsti dalle normative vigenti.

Eventuali successive modifiche al programma di acquisto di azioni proprie verranno tempestivamente comunicate dalla Società al pubblico, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

Intanto in Borsa discesa moderata per la società, che chiude la giornata del 25 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,50% rispetto alla seduta precedente.