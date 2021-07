Campari-Moët Hennessy, jv per creare player premium nel canale e-commerce

editato in: da

(Teleborsa) – Moët Hennessy e Campari Group hanno annunciato la creazione di una joint venture (JV) al 50/50 con l’obiettivo di investire in società di e-commerce Wine&Spirit per costruire un player europeo specializzato in questo canale in crescita. Nell’ambito della partnership, Campari Group conferirà alla JV la propria partecipazione in Tannico. Tannico – focalizzato nella vendita online a nome proprio di vini e spirit premium – possiede anche una quota di maggioranza in Ventealapropriete.com, piattaforma di e-commerce per la vendita di vini e liquori premium in Francia.

La creazione della JV prevede la vendita del 50% del capitale della JV da Campari Group a Moët Hennessy per un corrispettivo in contanti di 25,6 milioni di euro, e il suo perfezionamento è previsto dopo il completamento di tutte le consuete autorizzazioni. La nuova realtà sarà guidata da Marco Magnocavallo, attuale CEO di Tannico.



“Siamo molto lieti di collaborare con Moët Hennessy per diventare un player paneuropeo premium nel canale e-commerce di wine&spirit attraverso Tannico – ha commentato Bob Kunze-Concewitz, CEO Campari Group – Dopo il completamento del primo passo trasformativo di Tannico con l’acquisizione di Ventealapropriete.com, grazie a questo accordo la nuova partnership mira a continuare a crescere, rafforzando ulteriormente la propria presenza e competenza nella vendita al dettaglio online di spirit&wine”.

“Con il supporto congiunto di Moët Hennessy e Campari Group, Tannico avrà la potenza di fuoco per consolidare il frammentato settore dell’e-commerce europeo e costituire un canale di accesso al mercato rilevante e integrato in grado di soddisfare le esigenze di tutti i suoi fornitori di vini e spirit”, ha affermato Marco Magnocavallo, CEO Tannico.

(Foto: © Campari)