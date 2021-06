Campari, informativa su azioni propire

editato in: da

(Teleborsa) – Campari, nell’ambito della vigente autorizzazione all’acquisto di azioni proprie da destinare al servizio dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, deliberata dall’Assemblea degli Azionisti dell’8 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 7 all’11 giugno 2021, complessivamente 206.250 azioni proprie al prezzo medio di 11,0216 euro per azione per un controvalore pari a 2.273.208,16 euro.



Nel frattempo, sul listino milanese, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per l’azienda attiva nel settore beverage che si posiziona a 11,16 euro.

(Foto: © Campari)